Avto Aleksandre Prijović v plamenih: je šlo za nameren požig?

V beograjskem naselju Bežanijska kosa je v nedeljo zvečer prišlo do resnega varnostnega incidenta, v katerem je bil uničen osebni avtomobil priljubljene srbske pevke Aleksandre Prijović in njenega soproga Filipa Živojinovića.

Aleksandra Prijović velja za eno najbolj priljubljenih srbskih zvezdnic. FOTO: Peter Cikač

Po poročanju srbskih medijev, natančneje portala Telegraf, je vozilo zagorelo neposredno pred njuno družinsko hišo, kjer par prebiva. Ogenj se je hitro razširil in povzročil precejšnjo materialno škodo, preden so pristojne službe uspele situacijo spraviti pod nadzor. Na kraj dogodka so po prejemu obvestila prispeli pripadniki gasilske brigade in policijske enote, ki so zavarovale območje. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, vendar šele po tem, ko so plameni že močno poškodovali ne le vozila zakoncev Živojinović, temveč tudi sosednji avtomobil, ki se je nahajal v neposredni bližini.

Kriminalistična policija je takoj po pogasitvi požara opravila podroben ogled kraja dogodka in začela zbirati materialne dokaze ter morebitne sledi, ki bi lahko razjasnile vse okoliščine tega incidenta. Preiskovalci se pri tem osredotočajo na ugotavljanje vzroka vžiga in morebitne zunanje dejavnike. Kljub intenzivnemu delu preiskovalnih organov uradnih informacij o vzroku požara za zdaj še ni v javnosti. Pristojne službe še niso potrdile, ali je do vžiga prišlo zaradi tehnične okvare na samem vozilu ali pa gre za kaznivo dejanje namernega požiga. V podobnih primerih v beograjskih elitnih soseskah preiskava običajno vključuje forenzično analizo ostankov vozila, s katero strokovnjaki ugotavljajo prisotnost morebitnih vnetljivih snovi oziroma pospeševalcev gorenja.