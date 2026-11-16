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Avto Aleksandre Prijović v plamenih: je šlo za nameren požig?

Beograd, 16. 11. 2026 11.11 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
aleksandra prijović

V beograjskem naselju Bežanijska kosa je v nedeljo zvečer zagorel avto. Neprijetnost za vsakega lastnika jeklenega konjička, a nedavno poškodovani avtomobil je bil vreden še nekoliko več. Lastnika sta namreč slavna srbska zvezdnica Aleksandra Prijović in njen mož Filip Živojinović. Ogenj pa ni poškodoval le njune lastnine, temveč tudi sosednje vozilo.

V beograjskem naselju Bežanijska kosa je v nedeljo zvečer prišlo do resnega varnostnega incidenta, v katerem je bil uničen osebni avtomobil priljubljene srbske pevke Aleksandre Prijović in njenega soproga Filipa Živojinovića.

Aleksandra Prijović velja za eno najbolj priljubljenih srbskih zvezdnic.
Aleksandra Prijović velja za eno najbolj priljubljenih srbskih zvezdnic.
FOTO: Peter Cikač

Po poročanju srbskih medijev, natančneje portala Telegraf, je vozilo zagorelo neposredno pred njuno družinsko hišo, kjer par prebiva. Ogenj se je hitro razširil in povzročil precejšnjo materialno škodo, preden so pristojne službe uspele situacijo spraviti pod nadzor. Na kraj dogodka so po prejemu obvestila prispeli pripadniki gasilske brigade in policijske enote, ki so zavarovale območje. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, vendar šele po tem, ko so plameni že močno poškodovali ne le vozila zakoncev Živojinović, temveč tudi sosednji avtomobil, ki se je nahajal v neposredni bližini.

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Kriminalistična policija je takoj po pogasitvi požara opravila podroben ogled kraja dogodka in začela zbirati materialne dokaze ter morebitne sledi, ki bi lahko razjasnile vse okoliščine tega incidenta. Preiskovalci se pri tem osredotočajo na ugotavljanje vzroka vžiga in morebitne zunanje dejavnike. Kljub intenzivnemu delu preiskovalnih organov uradnih informacij o vzroku požara za zdaj še ni v javnosti. Pristojne službe še niso potrdile, ali je do vžiga prišlo zaradi tehnične okvare na samem vozilu ali pa gre za kaznivo dejanje namernega požiga. V podobnih primerih v beograjskih elitnih soseskah preiskava običajno vključuje forenzično analizo ostankov vozila, s katero strokovnjaki ugotavljajo prisotnost morebitnih vnetljivih snovi oziroma pospeševalcev gorenja.

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Srbska zvezdnica in njen mož, ki sta v zvezi vse od leta 2016, se glede incidenta v javnosti še nista oglasila, saj uradna policijska preiskava še ni zaključena. Zakonca, ki sta si večno zvestbo obljubila leta 2018, trenutno preživljata trenutke z družino, saj sta lani septembra dobila drugega otroka. Sedemletnemu Aleksandru se je pridružila sestrica Aria, družina pa že vrsto let prebiva na Bežanijski kosi, ki velja za eno bolj prestižnih in varnih sosesk v srbski prestolnici.

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Aleksandra Prijović Filip Živojinović Beograd požar avtomobil policija Bežanijska kosa

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