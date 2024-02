Avtor Ameriškega psiha Bret Easton Ellis tudi kot režiser

Pisatelj Bret Easton Ellis je v preteklosti poleg romanov pisal tudi scenarije, na primer za triler The Canyons. Film, ki ga bo režiral, bo govoril o mladeniču v Los Angelesu, ki je na zabavi priča strašni smrti in začasno odide na kliniko za zdravljenje odvisnosti, a ga tudi tam preganjajo blodnje, da ga obvladuje pošast. Relapse je Ellis opisal kot triler z liki, značilnimi za njegova dela – mladimi, lepimi in bogatimi. Prav tako naj bi šlo za oseben film, ki obravnava teme, kot so seks, droge in paranoja. Ob tem je Ellis pojasnil, da je sam odraščal ob kultnih grozljivkah iz 70. let minulega stoletja.