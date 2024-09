Avtor uspešnic Yuval Noah Harari: Svet potrebuje informacijsko dieto

"Informacije so kot hrana. Potrebujemo jo za preživetje, vendar nam lahko prenajedanje škoduje. Enako velja, če se neprestano preobremenjujemo z informacijami," je po poročanju nemške tiskovne agencija Yuval Noah Harari povedal za revijo Stern . "Vzeti si moramo čas, da stvari predelamo, razumemo in se vanje poglobimo. Mislim, da svet potrebuje nekakšno informacijsko dieto."

Več informacij ne vodi nujno k večjemu znanju in razumevanju, temveč morda ravno nasprotno, saj je tako danes kot v preteklosti večina informacij v obtoku neresničnih, je povedal Harari. Poudaril je, da današnja prenasičenost z informacijami vodi do tega, da si ljudje ne prisluhnemo več in se težko strinjamo z dejstvi. "Dejansko bi morali reči: Bodite previdni! Ločujte med škodljivimi in koristnimi informacijami!"

Ljudem bi lahko pomagale opozorilne nalepke za informacije, podobne tistim na cigaretnih škatlicah ali vrečkah s čipsom, predlaga avtor uspešnic. "Na teh nalepkah piše, da čips vsebuje 40 odstotkov maščob, sladkor in veliko količino soli. Čips lahko sicer še vedno poješ, vendar se zavedaš, kaj s tem počneš. Pri TikTok videih bi lahko bila vnaprej prikazana opozorila, na primer: Vsebuje 40 odstotkov pohlepa in 20 odstotkov jeze. "Če se odločim, da bom v tistem trenutku svoje možgane napajal s takšno vsebino, bi vsaj vedel, v kaj se spuščam," meni avtor.

V knjigi Sapiens: Kratka zgodovina človeštva, ki mu je prinesla svetovno slavo, Harari razlaga, kako je človek prevzel oblast nad svetom. Njegova najnovejša knjiga z angleškim naslovom Nexus bo izšla v torek, 10. septembra. V njej avtor predstavi, kako je izmenjava informacij hkrati zgradila in preoblikovala svet, ter opozarja na posledice hitrega razvoja umetne inteligence za človeštvo in demokracijo.