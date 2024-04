Avtorica romanov Strastna zapravljivka sporočila, da ima raka

54-letnica, ki je mama petih otrok, za svojo bolezen ve že več kot leto dni, a se je šele zdaj odločila novico deliti z javnostjo. "Tega prej nisem delila, ker sem želela, da bi se moji otroci lahko v zasebnosti spoprijeli s to novico ter se prilagodili naši novi normalnosti," je zapisala o svoji odločitvi in dodala, da je v tem času že opravila kemoterapijo, trenutno pa se še vedno zdravi z radioterapijo. "Bila sem deležna odlične oskrbe v University College Hospital v Londonu," je še pohvalila osebje klinike, kjer se zdravi.

Zvezdnica, s pravim imenom Madeleine Sophie Wickham, je obenem še zapisala, da je njeno stanje stabilno in da je na splošno dobro, a da se pogosto počuti utrujeno. "Tudi moj spomin je slabši kot prej," se je pošalila in dokazala, da je smisel za humor ni zapustil. V zapisu se je zahvalila svoji družini in prijateljem, ki so ji bili v oporo ter vsem zdravnikom in zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zanjo.