Avtorica Seksa v mestu v zvezi z 42 let mlajšim manekenom

''Izvirna Carrie Bradshaw'' se trenutno mudi na odrskih deskah s predstavo, v kateri nastopa sama. Poimenovala jo je Is There Still Sex in the City? (Ali Seks v mestu še obstaja, op. a.), z njo pa gostuje na prizorišču Café Carlyle. Predstavo si je pred kratkim ogledala tudi Kim Cattrall.

Bushnellova je bila pred tem poročena z ravnateljem newyorškega baleta Charlesom Askegardom, ki je od nje mlajši približno desetletje. V zvezi sta bila med letoma 2002 in 2012. Posteljo so ji greli tudi Bob Guccione mlajši, Al D’Amato, Ron Galotti (ta naj bi bil tudi inspiracija za lik Živine), Michael Bergin in Stephen Morris.