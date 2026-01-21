Naslovnica
Tuja scena

Avtorica uspešnice Konča se z nama: Nimam več raka

21. 01. 2026

Avtor:
E.M.
Colleen Hoover

Avtorica Colleen Hoover, ki se je podpisala pod knjižno uspešnico Konča se z nama, je na družbenem omrežju Facebook ovrgla lažne govorice, da je zaradi bolezni na smrtni postelji, in sledilcem sporočila veselo novico, da je uspešno prestala operacijo in zdravljenje. "Nimam več raka," je zapisala 46-letna ameriška pisateljica.

Potem ko je Colleen Hoover, avtorica knjige Konča se z nama, z javnostjo delila novico, da je zbolela za rakom ter da prestaja obsevanje, so se po spletu razširile govorice, da je na smrtni postelji. To je 46-letnica s svežo objavo ovrgla in veselo sporočila: "Nimam več raka. Diagnozo so mi postavili nekje lani, operacija je bila uspešna, včeraj pa sem končala z obsevanjem. Končala sem in vse je v redu."

Colleen Hoover
Colleen Hoover
FOTO: AP

Spomnimo, diagnozo raka je razkrila v začetku januarja: "Danes sem dobila rezultate, ki pravijo, da moj rak ni posledica družinskih genov. Prav tako ni posledica dveh glavnih vzrokov za raka, ki sta HPV in prekomerni hormoni. To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres." Slednji bi lahko izviral iz pravne drame, ki se je odvila okoli filmske adaptacije njenega knjižnega hita in v katero sta se zapletla Blake Lively in Justin Baldoni.

Preberi še Avtorica uspešnice Konča se z nama razkrila diagnozo raka

"Srečna in hvaležna sem, da sem živa, ampak sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav. Če me vidite v telovadnici, mi sploh ne recite 'dobro opravljeno'. Če me vidite v restavraciji, kako jem piščanca na žaru in pijem vodo, sem verjetno res jezna zaradi tega," se je v zapisu, s katerim je pred tedni delila diagnozo, še nekoliko pošalila.

Razlagalnik

Colleen Hoover je priljubljena ameriška pisateljica, ki je znana predvsem po svojih romantičnih romanih za mlade odrasle. Svojo kariero je začela leta 2012 z romanom Slammed in od takrat objavila več kot 20 romanov, med katerimi so najbolj znani 'Konča se z nama' (It Ends with Us), 'Verity' in 'Vse tisto, kar nikoli nismo rekli' (All the Things We Never Said). Njena dela pogosto obravnavajo kompleksne teme, kot so nasilje v družini, ljubezen, izguba in psihološke travme, kar bralcem prinaša čustveno nabita doživetja.

'Konča se z nama' (It Ends with Us) je ljubezenski roman ameriške pisateljice Colleen Hoover, ki je izšel leta 2016. Knjiga je postala mednarodna uspešnica, predvsem zaradi svoje priljubljenosti na družbenih omrežjih, kot je TikTok. Zgodba spremlja Lily, ki se zaljubi v mladega kirurga Ryma, vendar njuna zveza postane zapletena zaradi njene preteklosti in nepričakovanih ponovnih srečanj. Roman se dotika perečih tem, kot so nasilje v družini, ljubezen in izbire, ki jih sprejemamo v življenju.

Blake Lively je ameriška igralka, ki je zaslovela z vlogo Serene van der Woodsen v mladinski seriji 'Opravljivka' (Gossip Girl). Znana je tudi po vlogah v filmih, kot so 'Pritisk' (The Town) in 'Prikrita nevesta' (The Age of Adaline). Justin Baldoni je ameriški igralec, režiser in producent, najbolj znan po vlogi Rafaela Solana v seriji 'Jane the Virgin'. Poleg igralske kariere je Baldoni tudi režiser, med drugim je režiral tudi film po knjižni uspešnici Colleen Hoover 'Konča se z nama'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Colleen Hoover rak diagnoza zdravljenje

