Avtorica uspešnice Konča se z nama: Nimam več raka

Potem ko je Colleen Hoover, avtorica knjige Konča se z nama, z javnostjo delila novico, da je zbolela za rakom ter da prestaja obsevanje, so se po spletu razširile govorice, da je na smrtni postelji. To je 46-letnica s svežo objavo ovrgla in veselo sporočila: "Nimam več raka. Diagnozo so mi postavili nekje lani, operacija je bila uspešna, včeraj pa sem končala z obsevanjem. Končala sem in vse je v redu."

Colleen Hoover FOTO: AP

Spomnimo, diagnozo raka je razkrila v začetku januarja: "Danes sem dobila rezultate, ki pravijo, da moj rak ni posledica družinskih genov. Prav tako ni posledica dveh glavnih vzrokov za raka, ki sta HPV in prekomerni hormoni. To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres." Slednji bi lahko izviral iz pravne drame, ki se je odvila okoli filmske adaptacije njenega knjižnega hita in v katero sta se zapletla Blake Lively in Justin Baldoni.

"Srečna in hvaležna sem, da sem živa, ampak sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav. Če me vidite v telovadnici, mi sploh ne recite 'dobro opravljeno'. Če me vidite v restavraciji, kako jem piščanca na žaru in pijem vodo, sem verjetno res jezna zaradi tega," se je v zapisu, s katerim je pred tedni delila diagnozo, še nekoliko pošalila.