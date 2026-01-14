Avtorica uspešnice Konča se z nama razkrila diagnozo raka

"Predzadnji dan obsevanja. Želim si, da bi lahko za svoje lase in izraze na obrazu krivila teksaško onkologijo, ampak so odlični. Upam, da jih ne boste nikoli potrebovali, vendar jih toplo priporočam," je v zgodbi na Instagramu (objavi, ki je na spletu vidna 24 ur, op. a.) zapisala pisateljica Colleen Hoover, avtorica knjižne uspešnice Konča se z nama.
Z zgoraj omenjeno objavo in ločenim zapisom na svojem profilu na Facebooku je sledilcem razkrila diagnozo raka. "Danes sem dobila rezultate, ki pravijo, da moj rak ni posledica družinskih genov. Prav tako ni posledica dveh glavnih vzrokov za raka, ki sta HPV in prekomerni hormoni. To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres."
"Srečna in hvaležna sem, da sem živa, ampak sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav. Če me vidite v telovadnici, mi sploh ne recite 'dobro opravljeno'. Če me vidite v restavraciji, kako jem piščanca na žaru in pijem vodo, sem verjetno res jezna zaradi tega," se je še nekoliko pošalila.
Za Colleen Hoover je sicer uspešno, a stresno leto. Njena knjiga je dočakala filmsko adaptacijo, to pa je žal zasenčila pravna drama, v katero sta se zapletla glavna igralca Blake Lively in Justin Baldoni. Spomnimo, Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil, potem ko ga je ona obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. Baldoni je v tožbi trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil ustvarjanja lažne pripovedi, da jo je nadlegoval in blatil njeno ime v javnosti.
Dokončnega epiloga v sodni sagi še ni. Medtem ko se igralec ni odločil za nadaljevanje tožbe, je tožba zvezdnice še vedno odprta, javni sodni proces pa naj bi se na sodišču začel marca letos.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.