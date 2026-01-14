Naslovnica
Tuja scena

Avtorica uspešnice Konča se z nama razkrila diagnozo raka

Los Angeles, 14. 01. 2026 11.51

Avtor:
E.M.
Colleen Hoover

Colleen Hoover, avtorica knjižne uspešnice Konča se z nama, je na družbenem omrežju Instagram razkrila diagnozo raka. Ob tem sicer ni razkrila, za kakšno vrsto raka gre, je pa sporočila, da se bliža koncu obsevanja. V ločenem zapisu je s sledilci delila, da so preiskave pokazale, da je vzrok bolezni "najverjetneje življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres". Slednji bi lahko izviral iz pravne drame, ki se je odvila okoli filmske adaptacije knjižnega hita in v katero sta se zapletla Blake Lively in Justin Baldoni.

"Predzadnji dan obsevanja. Želim si, da bi lahko za svoje lase in izraze na obrazu krivila teksaško onkologijo, ampak so odlični. Upam, da jih ne boste nikoli potrebovali, vendar jih toplo priporočam," je v zgodbi na Instagramu (objavi, ki je na spletu vidna 24 ur, op. a.) zapisala pisateljica Colleen Hoover, avtorica knjižne uspešnice Konča se z nama.

Colleen Hoover
Colleen Hoover
FOTO: AP

 Z zgoraj omenjeno objavo in ločenim zapisom na svojem profilu na Facebooku je sledilcem razkrila diagnozo raka. "Danes sem dobila rezultate, ki pravijo, da moj rak ni posledica družinskih genov. Prav tako ni posledica dveh glavnih vzrokov za raka, ki sta HPV in prekomerni hormoni. To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres."

"Srečna in hvaležna sem, da sem živa, ampak sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav. Če me vidite v telovadnici, mi sploh ne recite 'dobro opravljeno'. Če me vidite v restavraciji, kako jem piščanca na žaru in pijem vodo, sem verjetno res jezna zaradi tega," se je še nekoliko pošalila.

Blake Lively in Justin Baldoni na setu filma Konča se z nama.
Blake Lively in Justin Baldoni na setu filma Konča se z nama.
FOTO: Profimedia

Za Colleen Hoover je sicer uspešno, a stresno leto. Njena knjiga je dočakala filmsko adaptacijo, to pa je žal zasenčila pravna drama, v katero sta se zapletla glavna igralca Blake Lively in Justin Baldoni. Spomnimo, Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil, potem ko ga je ona obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. Baldoni je v tožbi trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil ustvarjanja lažne pripovedi, da jo je nadlegoval in blatil njeno ime v javnosti.

Preberi še Zvezdnica trdi, da je zaradi načrtnega blatenja izgubila 140 milijonov evrov

Dokončnega epiloga v sodni sagi še ni. Medtem ko se igralec ni odločil za nadaljevanje tožbe, je tožba zvezdnice še vedno odprta, javni sodni proces pa naj bi se na sodišču začel marca letos.

Colleen Hoover konča se z nama diagnoza rak bolezen

