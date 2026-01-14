Avtorica uspešnice Konča se z nama razkrila diagnozo raka

"Predzadnji dan obsevanja. Želim si, da bi lahko za svoje lase in izraze na obrazu krivila teksaško onkologijo, ampak so odlični. Upam, da jih ne boste nikoli potrebovali, vendar jih toplo priporočam," je v zgodbi na Instagramu (objavi, ki je na spletu vidna 24 ur, op. a.) zapisala pisateljica Colleen Hoover , avtorica knjižne uspešnice Konča se z nama.

Z zgoraj omenjeno objavo in ločenim zapisom na svojem profilu na Facebooku je sledilcem razkrila diagnozo raka. "Danes sem dobila rezultate, ki pravijo, da moj rak ni posledica družinskih genov. Prav tako ni posledica dveh glavnih vzrokov za raka, ki sta HPV in prekomerni hormoni. To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog, torej pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres."

"Srečna in hvaležna sem, da sem živa, ampak sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav. Če me vidite v telovadnici, mi sploh ne recite 'dobro opravljeno'. Če me vidite v restavraciji, kako jem piščanca na žaru in pijem vodo, sem verjetno res jezna zaradi tega," se je še nekoliko pošalila.