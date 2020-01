Awkwafina postala prva Azijka, ki je prejela zlati globus za najboljšo igralko

V kategoriji za najboljšo igralko v muzikalu oziroma komediji so bile poleg Awkwafine za zlati globus nominirane tudi Ana de Armas(Knives Out), Beanie Feldstein (Booksmart), Emma Thompson(Late Night) in Cate Blanchett (Where’d You Go, Bernadette).

Zgodovinsko zmago je 31-letna igralka komentirala z besedami: ''Pred kratkim sem izvedela, da sem prva igralka azijskih korenin, ki je dosegla takšen uspeh. To me je presunilo ... Želim si, da bi bilo tega še več in upam, da je to samo začetek.'' Potem, ko je prejela laskavi kipec, se je še pošalila: ''Tole je odlično. Če se bom kdaj znašla v hudi stiski, bom lahko to prodala, kar je krasno (smeh).''