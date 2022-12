Axl Rose po poškodbi oboževalke opustil tradicijo metanja mikrofona

Na fotografijah, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, ima oboževalka, v katero naj bi priletel mikrofon, modrice pod očmi in ureznine na nosu. Axl Rose , ki je letos praznoval 60. rojstni dan, je svoje nastope redno zaključeval tako, da je obiskovalcem v ospredju ponudil priložnost, da ujamejo njegov mikrofon. Med nedavnim nastopom skupine v Avstraliji pa naj bi mikrofon po poročanju avstralskih medijev priletel ženski v obraz.

Rose se je na incident odzval na Twitterju in dejal, da na koncu nastopov že več kot 30 let publiki vrže mikrofon, zato je sklepal, da je to znan del samega zaključka nastopa, ki si ga oboževalci želijo in se ga zavedajo. "V interesu javne varnosti se bom metanja mikrofona vseeno od zdaj naprej vzdržal," je dodal Rose.