Baby Lasagna s sporočilom zaročenke nasmejal sledilce: Obleci se lepo

Da je ona prava šefica, tudi, kadar je ni doma, je pevec s pravim imenom Marko Purišić priznal kar z objavo na družbenih omrežjih. Na Instagram Storyju je namreč objavil posnetek zaslona njenega sporočila, v katerem ga je prosila, naj se za intervju, ki ga ima, lepo obleče. Zvezdnika je njeno sporočilo tako nasmejalo, da je to delil s svojimi oboževalci. "Ko Elizabete ni doma in imaš intervju," je pripisal ob fotografiji in s tem sledilcem razložil o čem je pravzaprav tekla beseda. Z objavo je nasmejal številne oboževalce.

Zaljubljenca, ki sta se pred tremi leti spoznala s pomočjo družbenih omrežij, sta sicer trenutno sredi prenove hiše v Elizabetinem rodnem Kaštelirju, kjer si želita ustavariti družino. Prvi korak k njuni ljubezenski pravljici pa je pravzaprav naredila kar simpatična Hrvatica. "On je bil v skupini, jaz pa sem jih poslušala. Videla sem eno od fotografij in pomislila, da je simpatičen. Odločila sem se ga dodati na Instagramu, on pa me je dodal nazaj. Po prvem zmenku sem mislila, da me ne bo nikoli več kontaktiral in da je šlo grozno, a me je," je zaupala v dokumentarnem filmu o svojem fantu, ki so ga na hrvaških televizijah predvajali pred letošnjo Evrovizijo.