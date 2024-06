Baby Lasagna v podporo hrvaškim nogometašem: Prinesite nam zlato

Hrvatje so znani kot izjemno enoten narod, ki navija tako za svoje glasbene kot tudi športne predstavnike. Številni navijači so zato v podporo izbrani vrsti že v Nemčiji, kjer se bo Hrvaška danes pomerila na prvi tekmi evropskega prvenstva v nogometu. Velik podpornik Luke Modrića in ostalih 'Vatrenih' pa je tudi Baby Lasagna, ki jim je javno izkazal podporo in jim zaželel, da domov prinesejo zlato.