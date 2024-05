Baby Lasagna zavrnil državno denarno nagrado: Tega ne morem sprejeti

Baby Lasagna je kljub temu, da se je evrovizijski vrvež končal pretekli vikend, še vedno najbolj pomembno ime pri naših južnih sosedih. In očitno bo tako ostalo še nekaj časa. Vstopnice za njegove nedavno objavljene koncerte gredo za med, v sredo so ga sprejeli tudi v njegovem rodnem Umagu, opazila pa ga je celo vlada. Hrvaški premier, ki je eden od njegovih javnih podpornikov, je zanj predlagal državno denarno nagrado, a jo je mladi glasbenik zavrnil.

Norija okoli Baby Lasagne se kljub koncu evrovizijskega vrveža še vedno ne poleže. Mladi Hrvat je med drugim deležen izjemnih sprejemov, najprej v prestolnici, nato še v rodnem Umagu, njegovi nedavno objavljeni koncerti pa gredo za med. Večina ga opisuje kot ljubljenca ljudstva, s svojo nedavno dobrodelno gesto pa je pridobil še naklonjenost vseh, ki so se navdušenju nad njim do sedaj upirali.

"Zahvaljujem se hrvaški vladi za denarno nagrado v višini 50.000 evrov. Vendar tega denarja ne morem sprejeti. Lahko bi navedel veliko razlogov, zakaj, a prvi, najpomembnejši in zadosten, je, da je veliko drugih posameznikov in organizacij, ki jim bo ta denar veliko bolj pomagal," so besede, s katerimi je trenutno najbolj vroč in priljubljen 28-letnik zavrnil predlog hrvaškega premierja. Andrej Plenković je namreč predlagal, da bi hrvaška vlada nagradila svojega evrovizijskega predstavnika, a več kot očitno se glasbenik s tem ne strinja.

Ob zavrnitvi denarja iz državne blagajne je Marko Purišić javno pozval politika, naj ta denar nameni tistim, ki ga potrebujejo. "Prosim gospoda Plenkovića, da v mojem imenu in v imenu hrvaške vlade donira 25.000 evrov Inštitutu za pediatrično onkologijo in hematologijo z dnevno bolnišnico 'Mladen Ćepulić'. Preostalih 25.000 evrov pa bi rad namenil Inštitutu za pediatrično hematologijo, onkologijo in transplantacijo krvotvornih matičnih celic KBC Zagreb. Hvala," je zapisal na svojih družbenih omrežjih.