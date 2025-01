Beckhamu nagrada za zaščito pravic najbolj ranljivih otrok

Nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham že vrsto let navdušuje kot ambasador UNICEF-a in je zagovornik pravic otrok, belgijska ikona modnega oblikovanja in lastnica modne hiše Di Vi eF Diane von Furstenberg pa je zgled uveljavljanja pravic žensk. Beckham se je pred zbranim občnstvom razgovoril tudi o svojih vzgojnih metodah in o vrednotah, ki jih z ženo Victorio Beckham skušata vcepiti svojim otrokom: "Moji in Victirijini otroci so odrasli v posvem drugačnih okoliščinah kot midva. Jim pa že od malih nog skušava vcepiti prave vrednote. Mojih sinov nikdar ne boste videli vstopiti v prostor, ne da bi dami pridržali vrata, da vstopi prva. Rokovanje z ljudmi je pomembno," je zbrani množici zaupal Beckham.

Med podelitvijo so ga vprašali tudi, kaj si na tem področju še želi doseči, David pa je odgovoril, da je tu, "da bi bil glas vseh otrok. "Mislim, da je vsem mar za prihodnost otrok in ravno zato sem tukaj." Nekdanji nogometaš je ob tem povedal še, da je njegovo delo z otroki "ena izmed največjih in najbolj pomembnih vlog, ki jih ima v življenju". Nagrado mu je podelila Hilde Schwab in med razlogi za odločitev navedla, da "njegova zapuščina odraža njegovo predanost pri izrabljanju slave za družbeno koristne spremembe, ki poskrbijo za trajne rezultate."

Na odru je 49-letnik veliko govoril predvsem o dekletih, ki so po njegovem mnenju prikrajšana za marsikatero priložnost in pravico. "Danes je več otrok v stiski in ogroženih kot kadar koli prej in vedno so najbolj ranljivi otroci tisti, ki se soočajo z največjimi izzivi – zlasti dekleta. Dekleta zavira revščina, dekleta zavira nasilje, dekleta omejuje tudi diskriminacija. Imam to srečo, da sem oče treh fantkov in ene lepe punčke. Želim, da ima moja hči Harper enake možnosti kot njeni bratje, in to bi moralo veljati za vsa dekleta povsod. To, da si dekle, ne bi smelo določati, kaj lahko počneš, kam lahko greš in kdo lahko postaneš."

Na koncu je Beckham zaključil, da je ženska najstniška populacija "največja generacija bodočih voditeljev in inovatorjev, kar jih je svet kdaj poznal" . Požel je glasen aplavz.