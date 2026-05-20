Tuja scena

Bad Bunny pogreša Dončićeve tekme: ogledal si je derbi za nazaj

Los Angeles, 20. 05. 2026 14.12 pred 2 urama 2 min branja 0

K.A.
Številni zvezdniki radi spremljajo košarko, še posebej pa je čez lužo priljubljena liga NBA, kjer igra tudi naš Luka Dončić. Za slovenskega košarkarja, ki po prestopu iz Dallasa igra za Los Angeles Lakerse, tako pogosto navijajo slavni obrazi iz zabavne industrije. Tokrat sicer le na televizijskem ekranu in ne v živo s tribun, je zanj navijal tudi portoriški pevec Bad Bunny.

Ne le nogomet, tudi košarka velja za enega najbolj priljubljenih športov, ki ga radi spremljajo zvezdniki. Zato torej ni čudno, da je med tekmami v ligi NBA na tribunah pogosto opaziti znane obraze iz sveta glasbe, filma in zabave. Še posebej radi pa znani obrazi spremljajo tekme Los Angeles Lakersov, za katere igra tudi naš zvezdnik Luka Dončić.

Med tistimi, ki so nedavno navijali za slovenskega košarkarja, je tudi Bad Bunny. Tokrat sicer ni sedel v dvorani, ampak je za 27-letnika in njegovo ekipo držal pesti kar iz udobja domačega kavča ali postelje. Svoje večerno športno navijanje je delil na družbenih omrežjih, kjer je na Instagram Storyju objavil video dela ene od preteklih tekem, na katerem je zelo dobro videti tudi našega zvezdnika. Šlo je za derbi losangeleških ekip, Lakersov in Clippersev. Portoričan, ki je letos s svojim nastopom navdušil med polčasom slovitega Super Bowla, posnetka ni komentiral.

Pevca so sicer na tribunah Jezernikov ujeli že lani marca, ko je v družbi prijateljev spodbujal košarkarje. Da je velik Dončićev oboževalec, je znano že nekaj časa, v javnosti pa so ga že pred leti opazili oblečenega v njegov dres, takrat še v barvah Dallasa, ki mu ga je s svojim podpisom podaril kar naš košarkar. Tudi Luka je namreč oboževalec pevca, saj pogosto posluša njegovo glasbo.

Za Slovenca in njegovo ekipo, ki se jim je uspelo prebiti v končnico lige, a so zelo hitro izpadli, so na tribunah pesti že držali tudi drugi znani obrazi, denimo teniška zvezdnica Maria Šarapova, glasbenik Justin Bieber, zakonca Obama, nekdanja člana kraljeve družine Meghan Markle in princ Harry, pa tudi številni Slovenci, med njimi Nina Pušlar in Jure Košir.

