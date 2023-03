Bad Bunny se v novi pesmi primerja z bivšim fantom Kendall Jenner

"Nisem slab, to je le trik, sonce je v Portoriku toplejše kot v Phoenixu," je del besedila, v katerem so oboževalci zaznali, da se raper Bad Bunny sklicuje na nekdanjega fanta svoje trenutne romance Kendall Jenner . Gre za besedilo pevčeve nove pesmi z naslovom Coco Chanel , ki jo je posnel skupaj z Eladiom Carrionom .

Ob objavi pesmi so oboževalci seveda takoj opazili, da se 29-letni Portoričan v pesmi primerja s košarkarjem Devinom Bookerjem , ki trenutno igra za Phoenix Suns . Obenem je v pesmi raper posredno omenil tudi resničnostno zvezdnico, s katero naj bi bil trenutno v zvezi. "Škorpijoni so nevarni," zapoje, oboževalcem pa ni ostalo neopaženo, da je Kendallino horoskopsko znamenje prav škorpijon, saj je rojena 3. novembra.

Na omenjeno pesem se je po več namigovanjih, da pesem govori o njem in da mu želi Bad Bunny sporočiti, da sedaj on hodi z manekenko, odzval tudi košarkar. "Spet ga skrbi za drugega moškega," je komentiral 26-letnik, ki je z Jennerjevo hodil od aprila 2020 do oktobra 2022 z vmesnimi prekinitvami. Booker je že pred časom nehal slediti zvezdnici na Instagramu.