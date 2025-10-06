Bad Bunny vrača žogico: Imate štiri mesece, da se naučite špansko

Po novici, da bo nastopil med polčasom Super Bowla, je bil portoriški pevec in raper Bad Bunny v delu javnosti tarča kritik. Med uvodnim nagovorom v oddaji Saturday Night Live (SNL) je zvezdnik kritikom zdaj vrnil žogico. Del nagovora je namreč opravil v španščini. "Če niste razumeli, kaj sem povedal, imate štiri mesece časa, da se naučite," je dejal med drugim.

Med nagovorom je šaljivo komentiral, kako so ljudje sprejeli napoved njegovega nastopa na Super Bowlu. "Mislim, da so vsi veseli, celo Fox News," se je pošalil. Temu so dodali lepljenko izjav voditeljev z omenjene televizije, ki častijo portoriškega zvezdnika.

"To ni samo moj dosežek, ampak dosežek vseh, ki dokazuje, da nihče ne more izbrisati ali odvzeti pečata in našega prispevka tej državi," je še povedal v španščini.

Del javnosti je bil kritičen do tega, da bo med polčasom, ki si ga tradicionalno ogleda več kot 100 milijonov gledalk in gledalcev, nastopil Latinski Američan. Iz Bele hiše so ob tem že sporočili, da bodo na tokratni tekmi prisotni agenti vladne Službe za priseljevanje in carino (ICE). Prav zaradi strahu pred omenjenimi agenti in množičnimi deportacijami se Bad Bunny s svojo aktualno svetovno turnejo ne bo ustavil v ZDA.