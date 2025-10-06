Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bad Bunny vrača žogico: Imate štiri mesece, da se naučite špansko

New York, 06. 10. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Bad Bunny ni ostal dolžen delu javnosti, ki je bil kritičen do napovedi njegovega nastopa med polčasom na Super Bowlu. Med vodenjem znamenite oddaje SNL je del nagovora namreč opravil tudi v španščini. "Če niste razumeli, kaj sem povedal, imate štiri mesece časa, da se naučite," je dejal.

Po novici, da bo nastopil med polčasom Super Bowla, je bil portoriški pevec in raper Bad Bunny v delu javnosti tarča kritik. Med uvodnim nagovorom v oddaji Saturday Night Live (SNL) je zvezdnik kritikom zdaj vrnil žogico. Del nagovora je namreč opravil v španščini. "Če niste razumeli, kaj sem povedal, imate štiri mesece časa, da se naučite," je dejal med drugim.

Bad Bunny je del nagovora opravil v španščini.
Bad Bunny je del nagovora opravil v španščini. FOTO: Profimedia

Med nagovorom je šaljivo komentiral, kako so ljudje sprejeli napoved njegovega nastopa na Super Bowlu. "Mislim, da so vsi veseli, celo Fox News," se je pošalil. Temu so dodali lepljenko izjav voditeljev z omenjene televizije, ki častijo portoriškega zvezdnika.

"To ni samo moj dosežek, ampak dosežek vseh, ki dokazuje, da nihče ne more izbrisati ali odvzeti pečata in našega prispevka tej državi," je še povedal v španščini.

Del javnosti je bil kritičen do tega, da bo med polčasom, ki si ga tradicionalno ogleda več kot 100 milijonov gledalk in gledalcev, nastopil Latinski Američan. Iz Bele hiše so ob tem že sporočili, da bodo na tokratni tekmi prisotni agenti vladne Službe za priseljevanje in carino (ICE). Prav zaradi strahu pred omenjenimi agenti in množičnimi deportacijami se Bad Bunny s svojo aktualno svetovno turnejo ne bo ustavil v ZDA.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
bad bunny snl super bowl
Naslednji članek

Melania Trump na proslavi v stilu Top Guna

SORODNI ČLANKI

Trumpov svetovalec: Na Super Bowlu bodo agenti službe za priseljevanje

Super Bowl 2026: polčas v znamenju Bad Bunnyja

Bad Bunny zaradi Trumpove protipriseljenske politike s turnejo izpustil ZDA

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sioxxos
06. 10. 2025 17.12
+1
Njegov nastop na Super Bowlu je, kot da bi v Planici na slovenskem prazniku smučarskih poletov pela Jelena Karleuša.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256