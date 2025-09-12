Bad Bunny zaradi Trumpove protipriseljenske politike s turnejo izpustil ZDA

Oboževalke in oboževalce priljubljenega portoriškega pevca Bad Bunnyja je presenetilo, ko so opazili, da se zvezdnik ne bo ustavil v ZDA. Kot je pojasnil, so bili z njegovo ekipo zelo zaskrbljeni, da bi agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE) pred dvoranami izvajali deportacije Latinskih Američanov.

"Veliko je razlogov, zakaj ne bom nastopil v ZDA, a nobeden od teh ni iz sovraštva. Tam sem že velikokrat nastopal. Vsi nastopi so bili uspešni," je dejal tudi v ZDA zelo priljubljen pevec. Pred tem je Bad Bunny za Variety dejal, da nastopanje v ZDA "ni potrebno".

ICE si prizadeva opraviti vsaj 3.000 aretacij dnevno. Raper je bil do omenjene službe kritičen že junija na družbenem omrežju Instagram, ko jih je označil za "pras**", ki očitno ne morejo pustiti "ljudi pri miru". Nezadovoljstvo v povezavi z delom službe se povečuje tudi med državljani in državljankami ZDA.