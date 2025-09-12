Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bad Bunny zaradi Trumpove protipriseljenske politike s turnejo izpustil ZDA

, 12. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Bad Bunny se s svojo turnejo ne bo ustavil v ZDA. Z ekipo so namreč zaskrbljeni, da bi agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE) pred dvoranami izvajali deportacije Latinskih Američanov. Ob tem je dejal, da odločitve ni sprejel iz sovraštva proti oboževalcem in oboževalkam.

Oboževalke in oboževalce priljubljenega portoriškega pevca Bad Bunnyja je presenetilo, ko so opazili, da se zvezdnik ne bo ustavil v ZDA. Kot je pojasnil, so bili z njegovo ekipo zelo zaskrbljeni, da bi agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE) pred dvoranami izvajali deportacije Latinskih Američanov.

Bad Bunny
Bad Bunny FOTO: Profimedia

"Veliko je razlogov, zakaj ne bom nastopil v ZDA, a nobeden od teh ni iz sovraštva. Tam sem že velikokrat nastopal. Vsi nastopi so bili uspešni," je dejal tudi v ZDA zelo priljubljen pevec. Pred tem je Bad Bunny za Variety dejal, da nastopanje v ZDA "ni potrebno".

ICE si prizadeva opraviti vsaj 3.000 aretacij dnevno. Raper je bil do omenjene službe kritičen že junija na družbenem omrežju Instagram, ko jih je označil za "pras**", ki očitno ne morejo pustiti "ljudi pri miru". Nezadovoljstvo v povezavi z delom službe se povečuje tudi med državljani in državljankami ZDA.

bad bunny donald trump ice
Naslednji članek

Luka Modrić ob rojstnem dnevu: Leta so samo številka

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256