Bajaga o govoricah, da je na zdravljenju zaradi alkoholizma: Nimam težav

Momčilo Bajagić - Bajaga se je odzval na govorice, da je trenutno na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola, novice o tem pa so prvi objavili srbski mediji. Kot so poročali, naj bi se glasbenik zdravil na zasebni kliniki, pevec pa je sedaj govorice zanikal in sporočil, da se počuti dobro in nima omenjenih težav.

"Super sem. Ne vem, kaj so vam povedali. Počutim se odlično, nikoli bolje! Ne drži, da sem na zdravljenju. Nimam težav. Počutim se dobro. Hvala za skrb," je povedal za portal Republika.rs. Omenjeni medij pa je sprva objavil, da ima ta srbski glasbenik zaradi uživanja alkohola težave z jetri. icon-expand Bajaga zanikal govorice, da ima težave s prekomernim uživanjem alkohola. FOTO: Miro Majcen "Internist Specialne bolnišnice za interne bolezni je Bajago obiskal v zasebni ambulanti, kjer je bil nastanjen. Spremljal je njegovo stanje, saj so bila njegova jetra zaradi dolgotrajnega uživanja alkohola praktično popolnoma uničena," je trdil vir in dodal, da naj bi se zaradi tega glasbenik odločil za zdravljenje. PREBERI ŠE Bajaga se po 33 letih zakona ločuje "Pri nas je še posebej družbeno sprejemljivo piti in nazdravljati ob vseh priložnostih, zato si bo le redkokdo, tudi ko postane resen problem, to priznal in sprejel, kaj šele, da bi šel na zdravljenje," je še dodal vir srbskega medija. Bajaga je njegove trditve zanikal.