Bajaga se po 33 letih zakona ločuje

Srbski glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga se je pri 62-letih ločil od žene Emilije, poroča srbski portal Blic.rs.

Čeprav je Bajaga na tleh nekdanje skupne države izjemno znan in so se njegovi hiti zapisali v glasbeno zgodovino, so bile podrobnosti njegovega zasebnega življenja vedno zavite v tančico skrivnosti. Čeprav nikoli ni rad delil podrobnosti iz zasebnega življenja, ni nikoli skrival, da je za njegovo kariero zaslužna tudi zdaj že nekdanja žena Emilija.