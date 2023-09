Bajaga ujet v družbi nove partnerke

Priljubljeni glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga je pred letom dni presenetil z novico, da se po 33 letih zakona ločuje od žene Emilije , kot kaže, pa je po težkem obdobju našel novo ljubezen. Pevca so pred kratkim opazili v družbi nove izbranke, s katero sta kolesarila, v objektiv pa so ju ujeli, ko sta vsak svoje kolo potiskala med sprehodom po mestu.

V objektiv ju je po naključju ujel mimoidoči, ki je fotografiral zastavo v ozadju, fotografijo pa pozneje objavil na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju . "Momčilova nova izbranka je pet let mlajša od njega. Skupaj sta že skoraj eno leto. Bajaga je nekdanji ženi Emiliji takoj povedal za svojo novo ljubezen, saj sta po ločitvi ostala v dobrih odnosih. Emilija mu ni delala težav, saj do njega že dolgo ne goji nobenih čustev," pa je za Nova.rs povedal vir blizu glasbenika.

"Nikoli nisem govoril o svojem zasebnem življenju ... In, vidite, ločitev je bila pred več kot letom in pol, pa se je izvedelo šele zdaj. Bilo je dolgo nazaj, da bi se vsega spomnil," je povedal glasbenik. Bajaga in Emilija sta bila pred poroko sedem let v zvezi, njuna ljubezenska zgodba pa se je začela na avtobusu.

"Ema je živela v Zemunu, spoznala pa sva se na avtobusu. Na avtobusu sem jo prvič vprašal, ali bi šla v nedeljo z mano ven, in rekla je, da ob nedeljah ne hodi ven. Počutil sem se, kot da me je zavrnila, saj kdo ne gre ob nedeljah ven? Mislim, da je Ema hodila ven ob sobotah, kolikor vem. Potem nisem več spraševal. Šele po nekaj mesecih nama je uspelo," se je pred leti spominjal začetkov zveze, ki je trajala več kot tri desetletja.

Poročila sta se leta 1989 in leta 1990 dobila sina Marka, leta 1998 pa hčerko Anđelo. Bajaga je v času zakona zdaj že nekdanji ženi posvetil veliko svojih pesmi.