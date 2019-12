Po infarktu: Nisem dobro, nikoli več ne bom dobro, ker imam sto let

Balkanski kantavtor Đorđe Balašević se je prvič po srčnem infarktu javil svojim oboževalcem. Na Facebook je namreč objavil videoposnetek, ki ga je posnel kar na domačem vrtu in v njem potrdil, da je bil štiri dni v bolnišnici in da so mu vgradili štiri žilne opornice.

"Prvič so mi zdravniki nekaj vstavili. Po navadi mi vedno kaj vzamejo," se je pošalil Blašević. "Nisem dobro, nikoli več ne bom dobro, ker imam sto let," je nadaljeval v svojem šaljivem stilu. Povedal je tudi, da že nekaj časa okreva v svojem domu in dodal, da se veseli decembra, ker se bližajo številni rojstni dnevi njegovih družinskih članov.

"Ni nobena novica, da je neki dedek v bolnišnici," je dejal in se med drugim oboževalcem tudi opravičil, ker je zaradi infarkta odpovedal koncert v Kragujevcu. Povedal je, da ga sicer namerava izpeljati 28. decembra, vendar bosta to morala odobriti njegova zdravnika. Pod vprašajem pa ostajata tudi koncerta v Zagrebu in Osijeku. Balašević v videu ni mogel zatrditi, da ju bo izpeljal a oboževalce potolažil, da bo kmalu imel več informacij. Vsem pa se je tudi zahvalil, ker niso vrnili vstopnic.

Spomnimo, pred slabim mesecem dni je glasbenik pristal v bolnišnici, kjer so ga zaradi srčnega infarkta morali operirati.Njegovo stanje je bilo po operaciji sicer stabilno, vendar je moral ostati na opazovanju. Njegova hčerka Jelena se je očetovim oboževalcem opravičila z besedami: ''Dragi Kragujevčani, na žalost vam moram sporočiti, da današnji koncert odpade. Življenje včasih dela svoje načrte brez nas in pri tem računa na naše razumevanje. Kaj drugega nam niti ne preostane. Zdravje je najbolj pomembno in tukaj težko še kaj dodam.'' Njegovo stanje pa je komentiral tudi sin Aleksa: "Za vse, ki vas zanima, kako je z mojim očetom. Sporoča, da glede na to, kako se počuti, se je pripravljen celo boriti na športnem tekmovanju."