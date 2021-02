Balaševića pokopali v družinskem krogu, pogreb pospremile njegove pesmi

Družina se je odločila za slovo od Đorđa Balaševića v najožjem družinskem krogu in krogu prijateljev brez velikega medijskega odmeva. Datum in uro pogreba so zato skrbno varovali, srbski in hrvaški mediji pa poročajo, da so legendarnega kantavtorja zdaj v Novem Sadu že pokopali.

Čustveno slovo so pospremile njegove pesmi, med njim Aco-Braco in Olivera, ki so jih izvajali tamburaši. Za seboj je slavni kantavtor pustil soprogo Olivero, hčeri Jelenoin Jovano ter sina Aleksa. Na pogrebu je bil poleg novosadskega župana Miloša Vučevića tudi ljubljanski župan Zoran Janković, pišejo srbski mediji. Družina Balašević je namreč nekaj časa živela v Sloveniji, v Mariboru. 21. februar so tako v Novem Sadu razglasili za dan žalovanja, je sporočil tamkajšnji župan.

"V mestni hiši smo ugasnili luči, da bi izrazili bolečino in žalost. To je težek trenutek, seveda najbolj za družinske člane, a tudi za celotno mesto, državo in regijo, ki ga je ljubila, z njegovimi pesmimi odraščala in vzljubila njegove verze. Smrt nas je vse presenetila in pretresla. Kot je v tišini napisal njegove največje verze, tako je pred kratkim žal odšel v tišini," je na Twitterju zapisal Vučević.