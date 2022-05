Balaševićev sin pričakuje prvega otroka

Aleksa Balašević z zaročenko Nikolino pričakuje prvega otroka. Novico je na družbenih omrežjih za svoj rojstni dan najprej delila Olivera Balašević, soproga pokojnega Đorđa Balaševića. Potem pa je veselo vest potrdil tudi Aleksa, ki je v objavi na Instagramu zapisal: ''Čez nekaj več kot tri mesece bova postala starša majhni princeski. Ta me od novembra, odkar sem izvedel, da prihaja, vse bolj navdihuje in mi daje moč po težkih trenutkih, ki so za nami.'' Objava je požela mnogo pozitivnih komentarjev in pod njo so se nanizale številne čestitke.