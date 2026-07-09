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Tuja scena

Baldoni po koncu sodne bitke prekinil molk

Los Angeles, 09. 07. 2026 14.58 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Justin Baldoni

Igralec Justin Baldoni in njegova žena Emily Baldoni sta na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem sta prvič javno spregovorila o zelo javnem pravnem boju z igralko Blake Lively, ki je igralca obtožila spolnega nadlegovanja in ustvarjanja sovražnega delovnega okolja med snemanjem filma Konča se z nama. Spomnimo, v njem sta skupaj zaigrala, Baldoni pa se je pod film podpisal tudi kot režiser.

"Večji del zadnjih dveh let nisva javno govorila, in to ne zato, ker ne bi imela kaj povedati, saj bog ve, da sva imela," je v posnetku dejal Justin Baldoni, pri čemer je njegova soproga v znak strinjanja kimala z glavo. "Ampak vsakič, ko sva začela s snemanjem takega videa, nama je nekaj govorilo, naj ne spregovoriva. Preprosto se ni zdelo, da je pravi čas, in o tem sva se pogovarjala, čutila in molila za to."

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Nato se je oglasila igralčeva soproga: "O tem (pravnem sporu, op. a.) sem imela toliko za povedati. Težko je ugotoviti, kaj je prav za ta trenutek, vendar se zdi pomembno, da lahko iskreno rečem, da danes sediva tukaj in čutiva neizmerno hvaležnost za toliko stvari in toliko ljudi." Baldoni je ob tem dodal: "Hvaležnost naju je rešila."

Razkrila sta, da nista mogla verjeti, da je lahko bilo to, kar sta doživljala, v javnosti predstavljeno kot boj za pravice žensk. Po dveh letih molka sta dejala, da čutita potrebo, da "nekaj delita", glede na to, da je bilo, odkar so se pojavile šokantne obtožbe, "izrečeno toliko bolečih stvari". Baldoni je pojasnil, da je bil načrt do zdaj "pustiti, da pravosodni sistem teče svojo pot" in ne "dodajati hrupa". Emily je zatrdila, da so v dolgoletnem škandalu "dejstva govorila sama zase".

Igralec se je nato zahvalil vsem, ki so "imeli razsodnost" in ga podpirali v tem težkem poglavju. "Posvetili ste svoj čas boju za naju in hvala se ne zdi dovolj. Vendar sva tukaj, v veliki meri zaradi toliko vas in vseh najinih prijateljev in družine. Ena stvar, ki sva se je naučila, je, da ko bog pritisne gumb za ponastavitev in je vse ostalo odstranjeno, takrat se pojavi ljubezen."

Spomnimo, zvezdnika sta spor razrešila s poravnavo, Baldoni pa je moral poravnati odvetniške stroške Blake Lively.

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
09. 07. 2026 15.49
Sej so nedavno razkrili, da je Justin zaradi užitka spremenil scenarij in namesto navadnega poljubljanja od Blake zahteval bolj intimno poljubljanje. Blake je to takoj povedala Ryanu, da je prišlo do spremembe v scenariju, in ker je Ryan na skrivaj sociopat, se je takoj vmešal v snemalni proces. Tu se je pa spor tudi začel. Blake nikakor ni hotela posneti prizorov z bolj intimnim poljubljanjem, ker se je bala Ryana, Justin pa ni hotel, da se Ryan vmešava v njegov snemalni proces. Torej vse skupaj se je začelo, ker je Justin malce preveč užival v poljubljanju z Blake.
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0 0
kot_otrok
09. 07. 2026 15.22
Najprej poroka s 500 ali 1000 svati, potem pa čez pol leta ali leto dni javno pranje perila. Ne vem, zakaj bi nas to ljudi, daleč stran o niti nepoznanem igralcu in njegovi ženi, lahko zanimalo?
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Mean Cat
09. 07. 2026 15.10
Se prav je priznal posredno....z poravnavo
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