Baldoni po koncu sodne bitke prekinil molk

"Večji del zadnjih dveh let nisva javno govorila, in to ne zato, ker ne bi imela kaj povedati, saj bog ve, da sva imela," je v posnetku dejal Justin Baldoni, pri čemer je njegova soproga v znak strinjanja kimala z glavo. "Ampak vsakič, ko sva začela s snemanjem takega videa, nama je nekaj govorilo, naj ne spregovoriva. Preprosto se ni zdelo, da je pravi čas, in o tem sva se pogovarjala, čutila in molila za to."

Nato se je oglasila igralčeva soproga: "O tem (pravnem sporu, op. a.) sem imela toliko za povedati. Težko je ugotoviti, kaj je prav za ta trenutek, vendar se zdi pomembno, da lahko iskreno rečem, da danes sediva tukaj in čutiva neizmerno hvaležnost za toliko stvari in toliko ljudi." Baldoni je ob tem dodal: "Hvaležnost naju je rešila."

Razkrila sta, da nista mogla verjeti, da je lahko bilo to, kar sta doživljala, v javnosti predstavljeno kot boj za pravice žensk. Po dveh letih molka sta dejala, da čutita potrebo, da "nekaj delita", glede na to, da je bilo, odkar so se pojavile šokantne obtožbe, "izrečeno toliko bolečih stvari". Baldoni je pojasnil, da je bil načrt do zdaj "pustiti, da pravosodni sistem teče svojo pot" in ne "dodajati hrupa". Emily je zatrdila, da so v dolgoletnem škandalu "dejstva govorila sama zase".

Igralec se je nato zahvalil vsem, ki so "imeli razsodnost" in ga podpirali v tem težkem poglavju. "Posvetili ste svoj čas boju za naju in hvala se ne zdi dovolj. Vendar sva tukaj, v veliki meri zaradi toliko vas in vseh najinih prijateljev in družine. Ena stvar, ki sva se je naučila, je, da ko bog pritisne gumb za ponastavitev in je vse ostalo odstranjeno, takrat se pojavi ljubezen."

Spomnimo, zvezdnika sta spor razrešila s poravnavo, Baldoni pa je moral poravnati odvetniške stroške Blake Lively.