Baldwinu po tragediji sledijo paparaci, zdaj se je poškodoval še maček

V objavi, v kateri je Hilaria sporočila, da je njihov maček Emilio na varnem z družino, je zapisala, da ne bo omenjala tistih, ki so pomagali izslediti mačka, ker ne želi, da bi bili tej osebi paparaci za petami in da bi jo nadlegovali ter na njen račun služili.

Slavna družina se trenutno mudi v Vermontu, potem ko je Alec na snemanju svojega filma Rust po nesreči z rekvizitno pištolo ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins , ki je na to v bolnišnici podlegla poškodbam. Hilario zaradi incidenta seveda močno skrbi za moževo duševno zdravje, saj je bil on tisti, ki je izstrelil naboj.

Mačka so našli nekaj ur po tem, ko ga je skuštrani Alec Baldwin v črnih oblačilih in mrkega pogleda, iskal po gozdnatem območju z mačjo igračo v roki. Fotografije je pred dnevi objavil Daily Mail .

"Ko to pišem, so ljudje, ki me slikajo izza dreves posestva, na katerem bivamo. Niso spoštovali najine prošnje, da želiva imeli prostor, tudi po intervjuju, ki sva ga dala prejšnji dan," je zapisala Hilaria in v nadaljevanju zaskrbljena dejala:

"V avtomobilih so nas zasledovali – ko so bili z nama najini otroci. Doživeli smo več grozljivih trenutkov ... to je nevarno. Prosim, prisluhnite (prošnji)."