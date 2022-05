Balkon Buckinghamske palače ob jubileju brez dveh princev

Že tradicionalni prelet vojaških letal si z balkona letos ne bosta ogledala dva princa, ki sta zaradi takšnih in drugačnih razlogov opustila aktivno opravljanje svojih dolžnosti v sklopu monarhije. Prvi, ki je izgubil privilegij nastopa na balkonu, je kraljičin tretji potomec, princ Andrew, ki se v zadnjih letih sooča z obtožbami spolnih napadov in tesnega prijateljevanja z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Na balkonu bo poleg osramočenega princa odsoten tudi princ Harry, ki se je v burnem slogu distanciral od kraljeve družine in s soprogo Meghan Markel ter njunima dvema otrokoma novo življenje zaživel čez lužo, v sončnem Los Angelesu.

A to ne pomeni, da Harry in Meghan, ki sta s svojim odhodom odprla problematiko prisotnosti rasizma v kraljevi družine, ne bosta odpotovala v Veliko Britanijo. Prav nasprotno, tja se bosta odpravila z obema otrokoma in tako kraljici prvič v živo predstavila pravnukinjo Lilibet, ki nosi njeno ime. "Oba se veselita in sta zelo počaščena, da se bosta lahko z otrokoma udeležila slavja," je v imenu princa in Marklove dejal njun zastopnik za stike z javnostjo.