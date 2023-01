Bam Margera med pljučnico doživel več napadov: Razglasili so me za mrtvega

Kaskader in profesionalni rolkar Bam Margera je preživel težko leto. Po tem, ko je večkrat nenapovedano zapustil rehabilitacijski center, v katerem se je zdravil zaradi zasvojenosti, je decembra zbolel za covidom-19, ki se je razvil v pljučnico, zaradi česar je bil hospitaliziran. 43-letni zvezdnik je sedaj spregovoril o bolezni, ki ga je spravila v bolnišnico, in razkril, da je skoraj umrl.

Bama Margero so praktično razglasili za mrtvega, je povedal zvezdnik, ki je bil decembra hospitaliziran zaradi pljučnice. Kot je še razkril, je doživel več napadov, vse skupaj pa so bile posledice covida-19. 43-letnik je o svojem zdravstvenem stanju spregovoril v internetni oddaji kaskaderskega kolega Steve-O-ja.

icon-expand Bam Margera FOTO: Instagram

"Moje telo je počasi ugašalo, doživel pa sem štiri napade. Vsak je trajal med 10 in 20 minut. Med četrtim sem se tako močno ugriznil v jezik, da je ta skoraj odpadel. Postal je ves otečen in napihnjen, da ni imel prostora v mojih ustih, jaz pa sem pil okuženo kri, zaradi katere sem dobil pljučnico. Ko me je šaman odpeljal v bolnišnico, sem že doživljal peti napad, ker sam nisem mogel več dihati, pa so me priklopili na ventilator," je razložil Margera.

icon-expand Bam Margera je bil decembra hospitaliziran. FOTO: Instagram

K zavesti se je vrnil šele po petih dneh, sam pa je mislil, da je v bolnišnic šele nekaj ur, čeprav je bil hospitaliziran že osem dni. "Ko so mi odstranili cev, so mi povedali, da so to skušali storiti že prej, a sam nisem bil sposoben dihati. Nato sem cel dan pil čaj in lizal pastile," se je šalil zvezdnik, njegov prijatelj pa mu je povedal, da se je zanj zelo prestrašil, ko ga je zagledal v bolnišnici na oddelku za intenzivno nego v kritičnem, vendar stabilnem stanju.

Margera se sicer ne spominja oživljanja, ko se je njegovo srce ustavilo, Steve-O-ju pa je zagotovil, da ni doživel nobene zunajtelesne izkušnje, temveč ga je samo zmanjkalo. Zvezdnika filmov Jackass so pred tremi tedni odpustili iz bolnišnice, takrat je na družbenem omrežju zapisal: "Zunaj sem. Hvala vsem prijateljem, družini in oboževalcem za ljubezen, podporo in molitve." Dodal je fotografijo, na kateri stoji prek ramen objet s prijateljem Johnnyjem Schillereffom, s katerim nosita ujemajoča se puloverja.