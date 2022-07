Bam Margera po pobegu iz klinike najel družinskega odvetnika

Bam Margera naj bi najel družinskega odvetnika, ki mu bo pomagal v boju za skrbništvo nad 4-letnim sinom Phoenixom Wolfom, ki ga ima z odtujeno ženo Nikki Boyd. Igralec in kaskader je v preteklih dveh tednih dvakrat nenapovedano zapustil kliniko za odvajanje, iskali pa sta ga policija in posebna intervencijska ekipa. Zvezdnik se je prostovoljno vrnil na novo kliniko na Floridi, a vse od takrat ni bil v stiku z ženo in sinom.