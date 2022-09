Bam Margera po več pobegih znova na kliniki za odvajanje

Bam Margera naj bi se ponovno vrnil na kliniko za odvajanje, ki mu ga je odredilo sodišče. Zvezdnika so pred mesecem opazili v enem izmed barov na Floridi, po tem, ko je več krat zapustil kliniko in jo nato tudi zamenjal. 42-letnika je po tem, ko je pobegnil iz klinike iskala tudi policija in ga s pomočjo iskalne akcije privedal nazaj na kliniko.

Bam Margera, ki je v preteklih dveh mesecih več krat nenapovedano zapustil kliniko za odvajanje, se je po sodnem nalogu znova vrnil na zdravljenje. Kot poroča ameriški TMZ, naj bi mu ustanova, v kateri se zdravi tokrat omogočala, da kliniko po lastni presoji tudi zapusti. Njegovi najdražji ob tem upajo, da ga bo to vzpodbudilo, da se zdravljenja loti resno.

icon-expand Bam Margera FOTO: Instagram

"Poskusili bodo s pristopom, ki od njega ne zahteva, da biva na kliniki in upali na drugačen rezultat," je povedal nek vir blizu zvezdnika, Margera pa bo moral še naprej ostati trezen, obiskovati predavanja in psihiatra. Za nov pristop pri zvezdnikovem zdravljenju so se odločili le nekaj tednov za tem, ko so ga opazili tavati do nekega bara v Sarasoti, prav takrat pa naj bi zapustil eno izmed klinik za odvajanje. Njegova družina je v tistem času objavila skupno izjavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri so zapisali, da se njihov sorodnik bori z druevnimi težavami in odvisnostmi.

icon-expand Bam Margera FOTO: Profimedia

"Ni skrivnost, da se Bam bori z odvisnostmi in težavami z duševnim zdravjem. Opazovali ste ga med odraščanjem in ga podpirali med njegovimi vzponi in padci. Naša družina vas je spustila v kaos, ki je naš dom, ne želimo pa si prav ničesar drugega, kot da skupaj nadaljujemo to potovanje," so zapisali po njegovem drugem pobegu iz klinike.