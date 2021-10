Bam Margera pod vplivom drog domnevno napadel žensko

Bama Margero so pred mesecem odvedli na kliniko za prisilno odvajanje, sam pa je takrat za ameriški tabloid TMZ dejal, da so ga tja poslali prijatelji, ker ga je nekdo opazil s steklenico piva v roki. A njegova zgodba naj ne bi bila resnična. Po poročanju ameriškega portala Page Six naj bi Bam v hotelski sobi napadel žensko, ko je bil pod močnim vplivom drog.

Po poročanju ameriškega portala Page Six naj bi Bam tistega dne, ko so ga odvedli na kliniko, v hotelu napadel žensko, nekdo pa je na pomoč poklical policijo. 42-letni Bam ima sicer že več let težave s prepovedanimi substancami, diagnosticirali pa naj bi mu tudi shizofrenijo in bipolarno motnjo. "Drogirajo se s kokainom in on je napadel žensko. Zagrabil jo je za prsi, ona pa trdi, da ji je raztrgal vsadek," je v klicu na pomoč dejal klicatelj, ki naj bi bil tam, da bi nekaj prevzel. Klicatelj ni bil natančen pri identificiranju prisotnih in vseh, ki so se drogirali. Dejal je, da so v sobi prisotni dve ženski in Margera, klic pa naj bi policija dobila okrog pol devete ure zjutraj.

icon-expand Bam Margera FOTO: Profimedia

Klicatelj je domnevno žrtev opisal kot belopolto žensko, staro med 50 in 60 let. Na vprašanje, ali ženska potrebuje medicinsko pomoč, je klicatelj odgovoril: "Ne vem še." O Margeri je dejal, da je pod močnim vplivom drog in v izjemno psihotičnem stanju. Na obtožbe se je že odzval Bamov predstavnik za medije, ki je v izjavi zapisal: "Navedbe o klicu v sili so v celoti lažne. Bam je bil v hotelski sobi s svojo teto, 65-letno žensko, ki ne jemlje mamil in ne pije. Policija ga je pospremila nazaj na kliniko za odvajanje, a ga niso ničesar obtožili. To dokazuje, da se je klicatelj zlagal. Obtožbe si je najbrž izmislil nekdo, ki do Bama goji zamero in je povezan z večmilijonsko tožbo, ki jo je Margera vložil zoper Paramount. Te lažne obtožbe že raziskujemo in bomo primerno ukrepali."