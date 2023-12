Bam Margera premagal odvisnost in zaročil novo dekle: To je popolna stvar!

"Sva res dobra ekipa," je povedal za US Weekly. "Še nikoli nisem imel strukturiranega življenja," je povedal o njuni medsebojni dinamiki in dodal: "Ko sem se zbudil, nisem vedel, kaj naj počnem s tem dnevom. Pogledal bi čez cesto, zagledal lokal in pomislil, da to deluje dovolj zabavno. Sedaj se zbudim, peljem pse na sprehod, se raztegnem, grem v telovadnico in na rolko."

"Vse je strukturirana zabava in to počneva skupaj. To je popolna stvar!" je navdušen 44-letnik, ki je Marie spoznal junija, ona pa ga je vzpodbujala pri tem, da je vztrajal pri odvajanju. Za roko jo je zaprosil oktobra. "Je vse, za kar sem kdaj prosil in ne bi si mogel želeti več. Sva popolna ekipa," je še povedal o njuni zvezi Margera.