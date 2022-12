Bam Margera zaradi pljučnice hospitaliziran, potrebuje pomoč ventilatorja

Za Bama Margero je bilo leto 2022 zelo težko. Zvezdnik se je najprej spopadal z odvisnostjo in zdravljenji od prepovedanih substanc, sedaj pa se v eni izmed bolnišnic v San Diegu zdravi zaradi pljučnice, ki jo je razvil po tem, ko se je okužil s covidom-19. Kot poroča ameriški TMZ , je 43-letni Margera celo priključen na ventilator, saj ne more sam dihati.

Nekdanji profesionalni rolkar je v bolnišnici že nekaj dni, po poročanju TMZ-ja pa je njegovo stanje stabilno. Za kaskaderjem je turbulentno leto, med junijem in septembrom pa je poskušal večkrat pobegniti iz centrov za odvajanje, kjer je bil nastanjen po odredbi sodišča.

Njegov brat, Jess Margera, in mati, April Margera, sta avgusta na družbenem omrežju Instagram objavila skupno izjavo, v kateri sta spregovorila o Bamovi situaciji: "Ni skrivnost, da se Bam že dlje časa bori z duševnimi težavami in odvisnostjo. Opazovali ste ga med odraščanjem in ga podpirali med njegovi vzponi in padci. Kljub temu, da z veseljem z vami delimo delčke svojih življenj, nekatere stvari morajo ostati zasebne, med njimi pa je tudi zdravljenje. Odvajanja so težka, še posebej, ko potekajo pred očmi javnosti." Družina je takrat zapisala še, da Bam ne potrebuje vzpodbude gibanja 'Free Bam' (osvobodimo Bama), saj zvezdnik nima zakonsko določenega skrbnika.