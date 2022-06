Bama Margero po pobegu z zdravljenja iskala policija

Bama Margero so prijavili kot pogrešano osebo, ker je nenapovedano zapustil kliniko za odvajanje na Floridi. 42-letni igralec in profesionalni rolkar je bil na odvajanje napoten s sodnim nalogom, ustanovo pa naj bi zapustil v črnem vozilu.

Dan po tem, ko je zapustil kliniko, je na Instagramu objavil fotografijo z Dominickom, MMA borcem, ob njej pa pripisal, da je ta njegov novi kontakt, ki ga pokliče v primeru, da se bori s tem, da se znova vda alkoholu. Pozneje istega dne je na Instagramovi zgodbi objavil fotografijo s svojo ženo, Nicole Boyd , in glasbenikom Machine Gun Kellyjem .

Margera, ki se že več let bori z odvisnostjo od alkohola in prepovedanih drog, je pred mesecm praznoval mesec dni vključenosti v program odvajanja, za TMZ pa je povedal, da se bo še naprej vključeval v program. Zvezdnik se je sicer pred kratkim vselil v stanovanje k ženi in njunemu 4-letnemu sinu Phoenixu. Njihovo skupno življenje pa je pridno dokumentiral z objavami na družbenih omrežjih.