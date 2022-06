Bama Margero policija še drugič privedla nazaj na zdravljenje

Policija je še drugič v dveh tednih iskala rolkarja in igralca Bama Margero, ki je znova zapustil kliniko za odvajanje od alkohola in prepovedanih drog na Floridi. 42-letnika so našli v enem izmed floridskih hotelov, policiji pa naj bi se tudi tokrat pri iskanju pridružila posebna intervencijska ekipa. Pri iskanju sta pomagala tudi zvezdnikova starša.