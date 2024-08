Banksy z novima poslikavama znova navdušil mimoidoče

OGLAS

Ulični umetnik Banksy je v Londonu razkril novo stensko poslikavo nosoroga. To je osmo delo umetniške zbirke na temo živali, ki ga je ustvaril v zadnjem tednu. Naslikal je tudi slone, kozo, volka, pelikane in drugo. Neulovljivi grafitar, ki nikoli ni potrdil svoje identitete, od prejšnjega tedna vsak dan na svojem družbenem omrežju objavi novo delo. Najnovejši del v Charltonu v jugovzhodnem Londonu prikazuje nosoroga na steni in daje vtis, da se žival vzpenja na pokvarjeni avto, parkiran pred stavbo.

Ulični umetnik Banksy je v Londonu z novo stensko poslikavo presenetil oboževalce. FOTO: AP icon-expand

V nedeljo je umetnik naredil še eno delo. S pirajami je poslikal policijsko govorilnico. Majhna množica ljudi se je zgrinjala k umetniškemu delu na temo akvarija. Ob njem so se fotografirali in delali t.i. sebke, medtem ko so delavci okoli njega postavljali ovire. Tiskovni predstavnik City of London Corporation je dejal, da preučuje možnosti za njegovo ohranitev.

V nedeljo je s pirajami poslikal telefonsko govorilnico. FOTO: AP icon-expand

Deli, ki sta bili predstavljena prejšnji teden, sta vključevala pelikane, ki so se pojavili ob strani ribarnice v Walthamstowu v vzhodnem Londonu in silhueto tulečega volka, ki je bila naslikana na satelitski anteni na strehi garaže v južnem Londonu. Poslikana antena je bila kmalu po tem ukradena.