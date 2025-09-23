Svetli način
Tuja scena

Barack in Michelle Obama na jahti Stevena Spielberga

Italija, 23. 09. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 4 urami

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova soproga Michelle sta zadnje poletne dni izkoristila za oddih v Italiji, kjer sta čas preživljala na 250 milijonov vredni jahti režiserja Stevena Spielberga. 61-letno nekdanjo prvo damo so v mestu Portofino opazili nekaj ur pred prihodom njenega moža, kjer jo je režiser in njun gostitelj pričakal z objemom.

Zakonca Obama sta na obisku pri režiserju Stevenu Spielbergu. Režiser je nekdanjega ameriškega predsednika in prvo damo gostil na svoji superjahti v Italiji, opazili pa so ju, da sta se vkrcala v Portofinu. Vesela družba je nato skupaj preživela nekaj dni, ko so uživali med plovbo in pogovori.

Na jahti Stevena Spielberga sta zadnje poletne dni preživela tudi zakonca Obama.
Na jahti Stevena Spielberga sta zadnje poletne dni preživela tudi zakonca Obama. FOTO: Profimedia

Obamova se sicer že od januarja spopadata z govoricami, da se razhajata, ki sta jih julija v podkastu, ki ga Michelle vodi skupaj s svojim bratom, zanikala. 61-letnica, ki se je sicer na račun govoric ves čas šalila, je nato iskreno dejala, da v času, odkar sta poročena, ni niti enkrat pomislila na ločitev.

Barack in Michelle Obama se že dlje časa soočata z govoricami o ločitvi.
Barack in Michelle Obama se že dlje časa soočata z govoricami o ločitvi. FOTO: Profimedia

"V času najinega zakona nisem niti enkrat pomislila na to, da bi obupala in dvignila roke nad svojim moškim. Preživela sva težke čase in zabavna obdobja, doživela pustolovščine, zaradi moškega, s katerim sem poročena, pa sem postala boljši človek," je dejala nekdanja prva dama, ki je z Barackom poročena od leta 1992, skupaj pa imata dve hčerki.

Preberi še Zakonca Obama prvič o ločitvi: Nekaj časa je bilo napeto

Govorice so se pojavile, ko se je 64-letni nekdanji ameriški predsednik sam pojavil na Trumpovi inavguraciji, nato pa še na pogrebu nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja, tudi sicer pa ju v javnosti skupaj niso opazili pol leta.

SAF1
23. 09. 2025 19.07
Oba ma, pa Veliki Mike si pa privoščita. Pa hčerki sta posvojeni.
Betuul
23. 09. 2025 19.06
Če sta na jahti režiserja Spielberga Mihael in Barak Obama; pol gvišno snemata film z naslovom: Ločitev ! Zgleda,da bosta prejela Grammy a 2026 za 30 let poroke , ki bo drugo leto! Mišel in Barak narjen 💪
Betuul
23. 09. 2025 18.55
Kam se peljemo in pljujemo
Count Koma
23. 09. 2025 18.28
+0
Nočm vedt kakšne svinjarije se gor dogajajo
Lolekman9875
23. 09. 2025 18.07
+3
Michael obama? :D
ap100
23. 09. 2025 17.03
+1
če bi bil golob bi bil to največji uspeh slovenje , če pa bi bil jj bi internet pregorel od pljuvanja
Nightingale
23. 09. 2025 16.52
+0
Kdaj plujejo na Hrvaško?
