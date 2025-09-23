Barack in Michelle Obama na jahti Stevena Spielberga

Zakonca Obama sta na obisku pri režiserju Stevenu Spielbergu. Režiser je nekdanjega ameriškega predsednika in prvo damo gostil na svoji superjahti v Italiji, opazili pa so ju, da sta se vkrcala v Portofinu. Vesela družba je nato skupaj preživela nekaj dni, ko so uživali med plovbo in pogovori.
Obamova se sicer že od januarja spopadata z govoricami, da se razhajata, ki sta jih julija v podkastu, ki ga Michelle vodi skupaj s svojim bratom, zanikala. 61-letnica, ki se je sicer na račun govoric ves čas šalila, je nato iskreno dejala, da v času, odkar sta poročena, ni niti enkrat pomislila na ločitev.
"V času najinega zakona nisem niti enkrat pomislila na to, da bi obupala in dvignila roke nad svojim moškim. Preživela sva težke čase in zabavna obdobja, doživela pustolovščine, zaradi moškega, s katerim sem poročena, pa sem postala boljši človek," je dejala nekdanja prva dama, ki je z Barackom poročena od leta 1992, skupaj pa imata dve hčerki.
Govorice so se pojavile, ko se je 64-letni nekdanji ameriški predsednik sam pojavil na Trumpovi inavguraciji, nato pa še na pogrebu nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja, tudi sicer pa ju v javnosti skupaj niso opazili pol leta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.