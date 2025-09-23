Barack in Michelle Obama na jahti Stevena Spielberga

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova soproga Michelle sta zadnje poletne dni izkoristila za oddih v Italiji, kjer sta čas preživljala na 250 milijonov vredni jahti režiserja Stevena Spielberga. 61-letno nekdanjo prvo damo so v mestu Portofino opazili nekaj ur pred prihodom njenega moža, kjer jo je režiser in njun gostitelj pričakal z objemom.

Zakonca Obama sta na obisku pri režiserju Stevenu Spielbergu. Režiser je nekdanjega ameriškega predsednika in prvo damo gostil na svoji superjahti v Italiji, opazili pa so ju, da sta se vkrcala v Portofinu. Vesela družba je nato skupaj preživela nekaj dni, ko so uživali med plovbo in pogovori.

Na jahti Stevena Spielberga sta zadnje poletne dni preživela tudi zakonca Obama. FOTO: Profimedia icon-expand

Obamova se sicer že od januarja spopadata z govoricami, da se razhajata, ki sta jih julija v podkastu, ki ga Michelle vodi skupaj s svojim bratom, zanikala. 61-letnica, ki se je sicer na račun govoric ves čas šalila, je nato iskreno dejala, da v času, odkar sta poročena, ni niti enkrat pomislila na ločitev.

Barack in Michelle Obama se že dlje časa soočata z govoricami o ločitvi. FOTO: Profimedia icon-expand

"V času najinega zakona nisem niti enkrat pomislila na to, da bi obupala in dvignila roke nad svojim moškim. Preživela sva težke čase in zabavna obdobja, doživela pustolovščine, zaradi moškega, s katerim sem poročena, pa sem postala boljši človek," je dejala nekdanja prva dama, ki je z Barackom poročena od leta 1992, skupaj pa imata dve hčerki.