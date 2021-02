Barack Obama in Bruce Springsteen združila moči v novem podcastu

Podcast, poimenovanRenegades: Born in the USA, se bo predvajal v kar osmih delih in bo poslušalcem ponudil pisano paleto pogovorov med Barackom Obamo in Bruceom Springsteenom. Prijatelja, ki se družita že več kot desetletje, se bosta spustila v globoke in zanimive pogovore, med drugim se bosta dotaknila tudi tem, kot so rasna enakopravnost, očetovstvo in zakon, spregovorila pa bosta tudi o Ameriki.