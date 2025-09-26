Barack Obama: Iz luknje, v kateri sem se znašel z Michelle, sem se izkopal

Barack Obama je priznal, da sta se s soprogo Michelle Obama po življenju v Beli hiši morala trdo delati na svojem odnosu. "Iz luknje, v kateri sem se znašel z Michelle, sem se izkopal," je nekdanji predsednik Združenih držav Amerike povedal zgodovinarju Davidu Olusogi in občinstvu v londonski O2 Areni. "Zdaj sem približno na ravnem," se je pošalil po poročanju Daily Maila .

64-letnik je že aprila javnosti omogočil podrobnejši vpogled v svoje zakonsko življenje in priznal, da sta po dveh predsedniških mandatih morala rešiti kupico težav. "Z ženo sva bila v velikem primanjkljaju," je takrat dejal po poročanju Page Six in dodal: "Zato se poskušam izkopati iz te luknje tako, da občasno počnem zabavne stvari," je dodal Barack, ki pravi, da mu je odsotnost iz Bele hiše omogočila, da skupaj preživita več kakovostnega časa.

Govorice o njunih zakonskih težavah so se v medijih širile mesece in dodatno zavrele, ko se je Michelle januarja, pred inavguracijo predsednika Donalda Trumpa, umaknila iz javnosti, Barack pa se je svečanega dogodka takrat udeležil sam.

Kljub številnim špekulacijam o ločitvi sta zakonca večkrat poskrbela, da si javno izkažeta naklonjenost. Nekdanji predsednik ZDA se ji je s prisrčnima objavama na družbenem omrežju poklonil januarja, ob njenem rojstnem dnevu in mesec kasneje ob valentinovem.