Barack Obama: Iz luknje, v kateri sem se znašel z Michelle, sem se izkopal

London, 26. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je ponovno javno spregovoril o zakonskih težavah, s katerimi sta se v preteklih letih soočala s soprogo Michelle. Špekulacije o ločitvi so se v medijih širile mesece, a sta jih zakonca večkrat pogasila z objavami na družbenih omrežjih ter jih zanikala v različnih intervjujih.

Barack Obama je priznal, da sta se s soprogo Michelle Obama po življenju v Beli hiši morala trdo delati na svojem odnosu."Iz luknje, v kateri sem se znašel z Michelle, sem se izkopal," je nekdanji predsednik Združenih držav Amerike povedal zgodovinarju Davidu Olusogi in občinstvu v londonski O2 Areni. "Zdaj sem približno na ravnem," se je pošalil po poročanju Daily Maila.

Barack Obama
Barack Obama FOTO: Profimedia

64-letnik je že aprila javnosti omogočil podrobnejši vpogled v svoje zakonsko življenje in priznal, da sta po dveh predsedniških mandatih morala rešiti kupico težav. "Z ženo sva bila v velikem primanjkljaju," je takrat dejal po poročanju Page Six in dodal: "Zato se poskušam izkopati iz te luknje tako, da občasno počnem zabavne stvari," je dodal Barack, ki pravi, da mu je odsotnost iz Bele hiše omogočila, da skupaj preživita več kakovostnega časa.

Govorice o njunih zakonskih težavah so se v medijih širile mesece in dodatno zavrele, ko se je Michelle januarja, pred inavguracijo predsednika Donalda Trumpa, umaknila iz javnosti, Barack pa se je svečanega dogodka takrat udeležil sam.

Kljub številnim špekulacijam o ločitvi sta zakonca večkrat poskrbela, da si javno izkažeta naklonjenost. Nekdanji predsednik ZDA se ji je s prisrčnima objavama na družbenem omrežju poklonil januarja, ob njenem rojstnem dnevu in mesec kasneje ob valentinovem.

Preberi še Zakonca Obama prvič o ločitvi: Nekaj časa je bilo napeto

Tudi Michelle je večkrat javno zanikala govorice o ločitvi. "Ljudje sploh niso mogli dojeti, da sem se odločala s svojo glavo, da so morali domnevati, da se z možem ločujeva," je komentirala svoj umik iz javnosti v podkastu Work in Progress.

Michelle in Barack sta se spoznala leta 1989 v odvetniški pisarni v Chicagu in se poročila tri leta pozneje. Skupaj imata 27-letno hčerko Malio in 24-letno Sasho.

