Barack Obama navdušen nad idejo, da bi ga v filmu odigral Drake

Čeprav trenutno še ni govora o biografskem filmu o Baracku Obami , je raper Drake navdušen nad idejo, da bi ga upodobil. V intervjuju 360 s Speedyjem Mormanom je nekdanjega predsednika ZDA gostitelj vprašal, ali mu je ideja, da bi ga Drake upodobil, všeč. "Tako bom rekel, zdi se mi, da Drake zmore vse, kar si zaželi. Menim, da je izredno nadarjen. Če pride pravi čas in bo pripravljen z veseljem ..."

Barack je še dodal, da bi bili tako kot on nad tem navdušeni njegovi hčeri, ki sta goreči glasbenikovi ljubiteljici. "Veste kaj, kar je najpomembneje, je, da ima Drake podporo celega našega gospodinjstva. Mislim, da bosta Malia in Sasha zadovoljni," je še v smehu dejal 59-letnik.

Drakova želja, da bi se pred kamerami pojavil kot nekdanji predsednik ZDA, je prisotna že 10 let. Leta 2010 je za revijo Paper povedal, da na Obamo gleda zelo religiozno in da je to njegovo poslanstvo, zato je več kot pripravljen, da ga upodobi v filmu.