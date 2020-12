Barack Obama o hčerkinem fantu: Res sem se upiral, da bi mi bil všeč

Barack Obama se je pojavil v Podcastu športnega analitika Billa Simmonsa, kjer je med drugim spregovoril, da se je v tem letu bolj povezal s svojima hčerkama, 22-letnoMalioin 19-letno Sasho.

"To je blagoslov, ker vseh najstniških stvari zdaj nekako ni in so se otroci vrnili k družini, spet te imajo radi in želijo preživeti čas s teboj," je dejal Obama. Dodal je, da znata biti njegovi punci zabavni in da je prepričan, da je veliko družin na podoben način prebrodilo prvi mesec karantene, in sicer z igranjem družabnih iger ob večerih in iskanjem novih načinov za ustvarjanje.

59-letni nekdanji predsednik Amerike Barack Obama se je razgovoril tudi o hčerkinem fantu. Najstarejša Malia je od leta 2017 v zvezi z Roryjem Farquharsonom, s katerim sta tudi sošolca na univerzi Harvard.

Mladenič je zaradi težav z vizo na nek način obtičal v Ameriki, Obama pa mu je prijazno odprl vrata svojega doma.

"On je Britanec, čudovit mladenič,"je dejal Barack, ki tako kot vsak oče sprva ni želel, da hčerka domov pripelje 'ta mladega'.

"Res sem se upiral, da bi mi bil všeč, ampak izkazalo se je, da je dober fant," je delil svoje mnenje o hčerkinem fantu ter se Billu pošalil, da on nima teh težav in da je lažje, ker ima sina. Torej še kako velja, da so hčerke očkove punčke.