Barack Obama ob boku Eminema zarepal njegovo uspešnico

Eminemu se je na odru shoda Kamale Harris pridružil Barack Obama . Nekdanji predsednik si ni mogel pomagati, da ne bi zarepal enega največjih hitov pevca. 52-letni glasbenik in 63-letni nekdanji predsednik Združenih držav Amerike sta le dva tedna pred tamkajšnjimi državnimi volitvami navdušila zbrane. Potem, ko ga je Eminem predstavil, je Obama svoj govor začel s citiranjem raperjeve uspešnice iz leta 2002 Lose Yourself .

"Udeležil sem se veliko zborovanj, zato običajno nisem živčen. Nastopiti za Eminemom pa je nekoliko drugače. Opazil sem, da imam potne dlani, šibka kolena, težke roke, bruhanje na puloverju in mamine špagete," se je pošalil Obama z besedilom iz reperjeve uspešnice. Množica ni mogla skriti navdušenja, pospremili so ga z bučnim aplavzom, Obama pa je nadaljeval z repanjem singla, ki je leta 2004 osvojil grammyja za najboljšo rap pesem in najboljšo moško rap solo izvedbo.

Navzoče je nagovoril tudi Eminem, ki si želi, da bi čim več prebivalcev odšlo na volitve."Nocoj sem tukaj zaradi nekaj pomembnih razlogov," je dejal in dodal:"Kot večina od vas ve, mi mesto Detroit in celotna zvezna država Michigan veliko pomenita in ob nastopu na teh volitvah smo v središču pozornosti bolj kot kdaj koli prej, zato mislim, da je pomembno uporabiti svoj glas in spodbujam ter prosim vse, da greste glasovat."