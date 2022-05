Barack Obama ob materinskem dnevu delil novo družinsko fotografijo

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je ob materinskem dnevu, ki ga Američani praznujejo meseca maja, na družbenem omrežju delil novo družinsko fotofragijo in se zahvalil svoji ženi, Michelle Obama, da je čudovita mati in vzornica njunima hčerama in dekletom in ženskam po vsem svetu.

icon-expand Družina Obama FOTO: Twitter

"Srečen materinski dan! Upam, da ste vsi svojim materam in materinskim figuram dali vedeti, koiko vam pomenijo. Michelle Obama, hvala da si čudovita mati in vzornica najinima hčerkama in mnogim drugim po vsem svetu," je ob fotografiji pripisal 60-letni Obama. Nekdanja prva dama pa se je ob tej priložnosti zahvalila svoji materi, Marian Shields Robinson, ki je bila v veliko pomoč pri vzgoji Obamovih hčera. "Zelo hvaležna sem za ljubezen, vodstvo in skrb, ki mi jo je privzgojila moja mama. Veliko njenih modrosti sem v preteklih dveh desetletjih delila s svojima hčerkama," je zapisala Michelle ob fotografiji, na kateri je s svojo mamo in hčerkama.

Obe Obamovi hčerki sta že skoraj odrasli in živita v Los Angelesu, kjer uresničujeta svoje sanje. 20-letno Sasho Obama, so pred kratkim opazili na sprehodu po Zahodnem Hollywoodu, kjer se je sprehajala z domnevnim fantom, Cliftonom Powellom mlajšim. Po poročanju Daily Maila, naj bi se Sasha pred kartkim prepisala iz michiganske univerze na Univerzo Južne Kalifornije. Njena starejša sestra, 23-letna Malia Obama, pa kot scenaristka sodeluje pri novi seriji, katere režiser bo Donald Glover. Malia je leta 2021 diplomirala na Harvardu.