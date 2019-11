Barack Obama ob zahvalnem dnevu z družino delil pločevinke s hrano

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je ob zahvalnem dnevu s hčerkama in soprogo delil pločevinke s hrano. Michelle je delila redko družinsko fotografijo, ki je požela veliko pozitivnih komentarjev.

Ameriški zahvalni dan je slavila tudi družina nekdanjega predsednika Baracka Obame. Slednji je na svojem uradnem Instagram profilu delil fotografijo, s katero je razkril, da je bila njegova družina na zahvalni dan vpeta v dobrodelnost. Michelle, Sasha, Malia in Barack so namreč delili pločevinke s hrano, ker so, kot je dejal nekdanji predsednik, želeli ljudem izkazati vsaj delček svoje hvaležnosti. Poleg objavljene fotografije je tako zapisal: ''Danes se zahvaljujemo za naše blagoslove in hvaležnost izkazujemo tistim, ki nas obdajajo. Danes, ob puranu in morda malo nogometa, uživamo v času z ljubljenimi. Družina Obama želi vašim družinam vesel zahvalni dan!''

Na svojem uradnem Twitter profilu je delil povezavo do zapisa, zakaj je potrebno razmisliti o vsakem prepiru, sploh v času zahvalnega dne.''Preden se s prijatelji in družino za mizo ob zahvalni večerji spustite v prepir, si preberite, kaj o prepriranju pravi znanost. In nikoli ne škodi, če storite slednje: poslušajte ljudi, dajte jim priložnost za razmislek o lastnih izkušnjah, poudarite skupno humanost,'' je zapisal.

Redko družinsko fotografijo je na svojem Twitter profilu delila tudi nekdanja prva dama Michelle, ki je zapisala na kratko: ''Naša družina vam želi vesel zahvalni dan!''

Na objavljeni fotografiji stoji s svojima hčerkama, 18-letno Sasho in 21-Malio, ter soprogom Barackom. Slika je sprožila množico odzivov, v katerim je zaslediti pretežno pozitivne komentarje in želje, naj se družina Obama vrne na politični parket. Mnogi so izrazili prepričanje, da je to še vedno njihova 'prva družina'.