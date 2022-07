Barack Obama objavil seznam najljubših poletnih pesmi

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na svojem profilu na Instagramu objavil seznam svojih najljubših pesmi, ki jih posluša med preživljanjem letošnjega poletja. Na seznamu so se pojavile tako klasike kot tudi pravkar izdane pesmi, njegov glasbeni okus pa zajema različne zvrsti.

Barack Obama, ki je velik ljubitelj glasbe, je na družbenem omrežju Instagram objavil seznam svojih najljubših poletnih hitov za leto 2022. Med njimi se je znašla tako sodobna glasba kot tudi klasični hiti, nekdanji ameriški predsednik pa je tako dokazal, da dobro pozna tudi glasbeno sceno in uživa v različnih zvrsteh.

icon-expand Barack Obama FOTO: Profimedia

Na vrhu Obamove lestvice, ki šteje 22 njegovih najljubših poletnih hitov, je najnovejša Beyoncejina pesem Break My Soul, na seznamu pa so se znašli tudi Harry Styles, Joe Cocker, Rosalia, Wet Leg in Bruce Springsteen, na seznamu pa ne manjkajo niti Miles Davis, Prince in Aretha Franklin.

"Vsako leto se zelo razveselim objave o najljubših poletnih hitih, saj iz vaših odzivov izvem za veliko novih glasbenih izvajalcev. To je pravi primer, kako nas glasba v resnici združuje," je ob seznamu pesmi, ki jih ni razvrstil s številkami, zapisal Obama in dodal: "Tukaj je seznam pesmi, ki sem jih poslušal to poletje. Katero pesem bi dodali?"