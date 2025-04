Barack Obama: Po odhodu iz Bele hiše je bil odnos z Michelle na preizkušnji

Da je funkcija predsednika ZDA in posledično prve dame bremenila njun zakon, sta zakonca javno sicer že večkrat povedala. "Ljudje mislijo, da sem nesramna, ko to rečem, toda deset let nisem mogla prenašati svojega moža. In uganite, kdaj se je to zgodilo? Ko sta bili hčerki majhni," je dejala Michelle pred časom. Njene besede je potrdil tudi Barack, ki je leta 2023 dejal, da "gotovo pomaga, če nisem v Beli hiši in imam malo več časa z njo".

Za prebroditev težav sta obiskovala tudi zakonske terapije. In kako sta v času, ko je bilo njuno življenje pod ostrim drobnogledom javnosti, ostala 'pri zdravi pameti', kot se je izrazila Michelle? "Pri zdravi pameti – in to sva skušala vcepiti v glavo tudi hčerama – naju je držalo razumevanje, da ne moreš živeti prek družbenih omrežij. Mislim, da nikoli nisem pogledala sekcij s komentarji, pika!" je še dejala nekdanja ameriška prva dama.

Par je poročen od leta 1992, v zakonu pa sta se jima rodili dve hčerki – 26-letna Malia in 23-letna Sasha.