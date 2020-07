Barack Obama prvi gost ženinega podcasta

Prvi intervju v sklopu novega projekta Michelle Obama z naslovom ''The Michelle Obama Podcast'' bo poslušalcem na voljo že konec julija. Barack Obama in njegova žena sta v pogovoru spregovorila o njunem skupnem življenju po odhodu iz Bele hiše leta 2016 ter o sobivanju med karanteno zaradi pandemije koronavirusa. Dotaknila pa sta se tudi družbenih sprememb ter dogajanja v ameriški temnopolti skupnosti.

V uvodnem opisu ter napovedi pogovora s soprogom je Michelle zapisala: ''Glede na vse, kar se trenutno dogaja, od smrti Georga Floyda, Breonne Taylor, Ahmauda Arberyja, do protestov in pogovorov, ki preizkušajo našo potrpežljivost ter zavest ... vključno z vsemi izzivi, s katerimi se soočamo zaradi pandemije, mislim, da se mnogo ljudi trenutno sprašuje, kako se lahko vključijo v skupnost.'' Razložila je, da je Baracka v svoj podcast povabila kot prvega, ker se je ravno on s temi vprašanji spoprijemal celo življenje.''Na nek način lahko vidimo njegovo celotno kariero kot konstantni pogovor in razvijanje odnosa z vedno večjo in večjo skupnostjo,''je še dodala.