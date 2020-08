Obama v poletnih mesecih posluša tudi glasbo Billie Eilish, Rihanne in Beyonce

Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike je sledilce na omrežju Twitter presenetil z izbiro skladb, ki jim z veseljem prisluhne v poletnem času. Objavil je namreč seznam pesmi, ki so ga v toplejših mesecih prepričale, nanj pa je uvrstil nekatere izvajalce, ki s svojo glasbo nagovarjajo pretežno mlajše občinstvo.

Barack Obama je s sledilci delil svoj seznam pesmi, ki jih najraje posluša poleti. Na njem se nahajajo njegove najljubše skladbe, ki so zaznamovale poletne mesece ter čas, ki ga je z družino preživel v karanteni. Obširna in raznolika izbira je odraz družinskega okusa, vsebuje pa tudi nekaj njemu priljubljenih izvajalcev, ki so jih ali jih še bodo gostili na demokratičnih političnih shodih, te pa je na seznamu označil z modro zvezdico.

Seznam pesmi je oboževalce presenetil in hkrati navdušil, marsikateremu od njih pa je lestvica, ki jo je sestavil, neke vrste navdih v negotovih časih. Obama je ob objavi razložil, da so navedene pesmi njegove najljubše ali pa jih obožujejo ostale članice njegove družine. Glasbo si je pogosto predvajal v družbi soproge Michelle ter obeh hčera, Sashe in Malie. Skupaj so namreč zaradi pandemije preživljali ogromno časa ter si čas krajšali z moderno glasbo.

Barack Obama si glasbeni okus s deli s svojima hčerama. Vsem je všeč moderna glasba z močnejšim ritmom.

Nekateri izvajalci, ki so se znašli na njegovi listi najljubših, so tudi Rihanna, Beyoncé, Nas, Otis Redding, Bob Dylan, H.E.R., Sheryl Crow, Billie Ellish, John Legend, The Chicks, Jennifer Hudsonin Common. Drugi umetniki, ki so bili prav tako vključeni na seznam, pa so nastopajoči na demokratski nacionalni konvenciji, ki se odvija v tem tednu. Dogodek bo letos prvič potekal virtualno, kot govorci pa se bodo pojavili tudi Michelle Obama, igralka Eva Longoria ter z grammyjem nagrajen Leon Bridges.

Megan Thee Stallion se je na Twitterju navdušen odzvala. S sledilci je delila Barackov seznam in pripisala: ''O moj bog!'' ter dodala simbol ognja.