Barack Obama ženi Michelle: Srečen sem, da lahko rečem, da si moja

Barack in Michelle Obama praznujeta ljubezen, tako kot lani pa sta se tudi letos odločila, da bosta spomin na dan, ko sta postala mož in žena, delila s sledilci na družbenih omrežjih. "31 let in še vse življenje. Rada grem s tabo skozi življenje. Vse najboljše, srček," je svojemu možu čestitala 59-letnica. Poleg posvetila je na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo ob sončnem zahodu in pokazala, da ima svojega moža po več kot 34 skupnih letih še vedno rada.

Zakonca sta se leta 1992 poročila, njuna ljubezen pa vztraja še 31 let po tem, ko sta dahnila usodni 'da'. V letih zakona sta doživela in preživela življenje v Beli hiši in vodenje Združenih držav Amerike, postala pa sta tudi starša dveh hčera, Malie Ann in Sashe. "Seveda imava svoje težave, a jaz ljubim moškega in on me ljubi zdaj, še vedno in za vedno. Najina ljubezen ni popolna, je pa resnična in predana sva ji," je o njuni ljubezni, ki še posebej v času predsedovanja in vzgajanja majhnih otrok ni bila posuta z rožicami, v svoji knjigi zapisala Michelle.