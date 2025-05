Barack Obama ženi: Srečni smo, da si v naših življenjih

Michelle in Barack Obama sta že v času Barackovega predsednikovanja veljala za enega najbolj stabilnih parov. Po odhodu iz Bele hiše pa njuna zveza deluje trdneje kot kdaj koli prej. Ob ameriškem materinskem dnevu, ki so ga obeležili v nedeljo, se je Michelle poklonil z objavo fotografije treh deklet iz njihove družine. "Vesel materinski dan vsem neverjetnim mamam in materinskim likom. Michelle, dekleta in jaz smo zelo srečni, da si v naših življenjih. Radi te imamo," je zapisal pod črno-belo fotografijo.