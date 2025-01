Barack Obama ženi: Vse najboljše, ljubezen mojega življenja

Zakonca Obama praznujeta. Nekdanji ameriški predsednik se je z objavo na družbenem omrežju poklonil ženi Michelle, ki je dopolnila 61 let, v zapisu pa pohvalil njeno osebnost in tudi izgled. 63-letni demokrat je tako zanikal govorice, ki so se nedavno pojavile v ameriških tabloidih, da se nekdanji prvi par po več desetletjih zakona razhaja.